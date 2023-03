సీనియర్‌ నటుడు నరేశ్‌, పవిత్రలు పెళ్లి చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. నటి పవిత్రతో ఏడడుగులు వేశానంటూ తాజాగా నరేశ్‌ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా వెల్లడించాడు. ఈ సందర్భంగా తన ట్విటర్‌లో పెళ్లి వీడియోను షేర్‌ చేశాడు. ‘ఒక పవిత్ర బంధం, రెండు మనసులు, మూడు ముడ్లు, ఏడు అడుగులు’ అంటూ ట్వీట్‌కు రాసుకొచ్చాడు. అలాగే మీ ఆశీస్సులు కావాలని కోరాడు. కాగా కొంతకాలంగా నరేశ్‌-పవిత్రలు సీక్రెట్‌ రిలేషన్‌లో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే.

ఈ ఏడాది న్యూ ఇయర్‌ సందర్భంగా తమ బంధాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించిన నరేశ్‌-పవిత్రలు శుక్రవారం(మార్చి 10న) మూడు మూళ్ల బంధంతో ఒక్కటైనట్లు తెలుస్తోంది. కొద్ది మంది సన్నిహితుల మధ్య వీరి పెళ్లి జరిగినట్లు సమాచారం. కాగా నరేశ్‌కు ఇది నాలుగవ పెళ్లి కాగా, పవిత్రకు ఇది మూడవ పెళ్లి. ఇదిలా ఉంటే ఈ పెళ్లి ప్రకటన ఓ మూవీ ప్రమోషన్లో భాగంగా చేశారనే అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. గతంలో తమ మూవీ ప్రమోషన్స్‌ కోసం పవిత్రతో రిలేషన్‌పై ప్రకటన చేసి షాకిచ్చిన నరేశ్‌.. ఇప్పుడు కూడా అదే స్టంట్‌ చేసుంటాడని నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు. అయితే ఈ పెళ్లి ప్రకటనలో ఎంతవరకు నిజముందనేది తెలియాల్సి ఉంది.

Seeking your blessings for a life time of peace & joy in this new journey of us🤗

ఒక పవిత్ర బంధం

రెండు మనసులు

మూడు ముళ్ళు

ఏడు అడుగులు 🙏

మీ ఆశీస్సులు కోరుకుంటూ ఇట్లు

- మీ #PavitraNaresh ❤️ pic.twitter.com/f26dgXXl6g

— H.E Dr Naresh VK actor (@ItsActorNaresh) March 10, 2023