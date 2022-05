Sarkaru Vaari Paata Grant Pre Release Event: సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌బాబు నటించిన తాజా చిత్రం ‘సర్కారువారి పాట’. పరశురామ్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం మే 12న విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మూవీ ప్రమోషన్స్‌ వేగవంతం చేసిన చిత్ర బృందం ఈ రోజు గ్రాండ్‌ ప్రి-రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ను జరుపుకోనుంది. శనివారం(మే 7) సాయంత్రం 6 గంటలకు యూసుఫ్‌ గూడ 1వ టీఎస్‌ఎస్‌పీ బెటాలియన్ గ్రౌండ్‌లో ఈ వేడుకను నిర్వహించారు.

చదవండి: సర్కారువారి పాట: మ.. మ.. మహేశా సాంగ్‌ విన్నారా?

మైత్రి మూవీ మేకర్స్, జీఎంబీ ఎంటర్ టైన్మెంట్స్, 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు థమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు. కీర్తి సురేశ్‌ హీరోయిన్‌గా నటించింది. ఇదిలా ఉంటే ఇప్పటికే ఈమూవీ నుంచి విడుదలైన పోస్టర్స్‌, టీజర్‌, ట్రైలర్‌, పాటలు ఈ మూవీ మరింత హైప్‌ క్రియేట్‌ చేశాయి. ఇందులోని కళావతి సాంగ్‌, ఎవ్రీ పెన్నీ సాంగ్‌లు అయితే రికార్డు స్థాయిలో వ్యూస్‌ రాబట్టి ట్రెండింగ్‌లో నిలిచాయి. దీంతో ఈ మూవీని చూసేందుకు తెలుగు ప్రేక్షకులు, మహేశ్‌ ఫ్యాన్స్‌ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.

The Day is Here 💥

Witness the Grand #SVPPreReleaseEvent today evening 🤘

Watch Live here - https://t.co/WvhBKoVltB #SarkaruVaariPaata #SVPMania #SVP pic.twitter.com/y5WaFnbo9G

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) May 7, 2022