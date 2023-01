టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరోయిన్‌ సమంత ప్రధానపాత్రలో నటిస్తున్న లేటెస్ట్‌ మూవీ శాకుంతలం. గుణశేఖర్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసుకుని నిర్మాణాంతర కార్యక్రమాలను జరుపుకుంటోంది. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం నుంచి విడుదలైన ఫస్ట్‌లుక్‌, టీజర్‌, ట్రైలర్‌కు మంచి స్పందన వచ్చింది. ఇక ఫిబ్రవరి 17న ఈ మూవీని విడుదల చేయబోతున్నట్లు చిత్ర బృందం ప్రకటించింది. రిలీజ్‌ డేట్‌ దగ్గర పుడుతుండటంతో శాకుంతలం ప్రమోషన్స్‌ స్టార్‌ చేసింది మూవీ యూనిట్‌.

ఈ నేపథ్యంలో శాకుంతలం ఫస్ట్‌ సింగిల్‌కు ముహుర్తం ఫిక్స్‌ చేశారు. ‘మల్లికా’ అంటూ సాగే ఈ తొలి పాటని ఈ నెల 18వ తేదీన విడుదల చేయబోత్నుట్లు చిత్రం బృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. కాగా ఇందులో సమంత జోడిగా మలయాళ హీరో దేవ్ మోహన్ నటించారు. ఆయన దుష్యంత మహారాజు పాత్ర పోషించగా.. అల్లు అర్జున్‌ ముద్దుల తనయ ఈ సినిమాతో వెండితెర అరంగేట్రం చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇందులో అర్హ ప్రిన్స్‌ భరత పాత్రలో అలరించనుంది.

