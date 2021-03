రానా నటించిన ‘హాథీ మేరే సాథీ’ (తెలుగులో ‘అరణ్య’గా ఈ చిత్రం నేడు విడుదలవుతోంది) సినిమా తర్వాత మరో బాలీవుడ్‌ మూవీ ‘బంటీ ఔర్‌ బబ్లీ 2’ విడుదల వాయిదా పడింది. మహారాష్ట్రలో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో థియేటర్స్‌కు ఆడియన్స్‌ రారని, ఆ ప్రభావం కలెక్షన్స్‌పై పడుతుందని భావించిన యశ్‌ రాజ్‌ నిర్మాణసంస్థ ఏప్రిల్‌ 23న విడుదల కావాల్సిన ‘బంటి ఔర్‌ బబ్లీ 2’ సినిమా విడుదలను వాయిదా వేసింది.

#BreakingNews: #BuntyAurBabli2 - which was scheduled to release in *cinemas* on 23 April 2021 - has been postponed... #YRF will announce the new release date later. #SaifAliKhan, #RaniMukerji, #SiddhantChaturvedi #Sharvari pic.twitter.com/nBsSw5swch

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 25, 2021