Rhea Chakraborty Said She Learnt How To Live In Present: బాలీవుడ్​ హీరోయిన్​ రియా చక్రవర్తి సాధారణ స్థితికి రావడానికి ఒక్కో అడుగు వేస్తోంది. 2020 సంవత్సరంలో ఆమె బాయ్​ఫ్రెండ్​ సుశాంత్ సింగ్​ రాజ్​పుత్​ 34 ఏళ్ల వయసులో మరణించడంతో రియా పలు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంది. సుశాంత్​ మరణించిన సుమారు రెండేళ్ల తర్వాత ప్రియుడు జ్ఞాపకాలనుంచి బయటకు వచ్చేందుక ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల తన బెస్ట్​ ఫ్రెండ్​ షిబానీ దండేకర్​ వివాహానికి హాజరైంది. ఈ పెళ్లికి ముందు జరిగిన కార్యక్రమంలో దిగిన అందమైన ఫొటోలను సోషల్​ మీడియా వేదికగా పంచుకుంది.

ఈ ఫొటోలో రియా ఎల్లో లెహెంగాలో అందంగా కనిపించింది. ఈ ఫొటో షేర్ చేస్తూ 'ఎప్పుడో ఒకప్పుడు, ఎక్కడో ఒకచోట.. చివరికీ ఆమె ఎలా జీవించాలోనేర్చుకుంది.' అంటూ క్యాప్షన్​ రాసుకొచ్చింది రియా. ఇక పోస్ట్​ నెట్టింట వైరల్​గా మారడంతో సుశాంత్​, రియా అభిమానులు, నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఎంతో అందంగా ఉన్నావ్​ అని ఒకరు, లవ్​లీ అంటూ మరొకరు రియాను పొగుడుతున్నారు. కానీ మరికొందరు నెటిజన్లు మాత్రం సుశాంత్​ మరణాన్ని గుర్తు చేస్తూ విమర్శలు కూడా చేస్తున్నారు.