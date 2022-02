Rashmika Mandanna Is Shifting To New House: కన్నడ బ్యూటీ రష్మిక మందన్నా ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉంటోంది. రీసెంట్‌గా తెలుగులో పుష్ప సినిమాతో బ్లాక్‌ బస్టర్‌ హిట్‌ సొంతం చేసుకున్న ఈ భామ ఇప్పుడు తమిళం సహా బాలీవుడ్‌లో రెండు సినిమా చేస్తుంది. ఇదిలా ఉండగా తాజాగా రష్మిక తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్‌ చేసిన ఓ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. ఇందులో రష్మిక సామాన్యు ప్యాక్‌ చేసుకోవడానికి తెగ కష్టపడుతున్నట్లు పేర్కొంది. దీంతో ఆమె కొత్త ఇల్లు కొనుక్కుందా అనే చర్చ మొదలైంది.

నిజానికి గతేడాది ఫిబ్రవరిలోనే రష్మిక ముంబైలో ఓ ఇం‍టిని కొనుగోలు చేసింది. బాలీవుడ్‌లో సినిమాలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో అక్కడే ఉండేందుకు ప్లాన్‌ చేస్తుంది. దీనిలో భాగంగానే రష్మిక కొత్త ఇంట్లోకి మారే ప్రయత్నాలు చేస్తుందని తెలుస్తుంది. త్వరలోనే ఈ ఇంటి గృహప్రవేశం​ జరగనున్నట్లు సమాచారం.