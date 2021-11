Ranbir Kapoor Alia Bhatt To Get Engaged In Rajasthan: బాలీవుడ్‌ లవ్‌బర్డ్స్‌ ఆలియా భట్‌- రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌ త్వరలోనే పెళ్లి పీటలు ఎక్కనున్నారు. గత కొన్నాళ్లుగా ప్రేమలో మునిగితేలుతున్న ఈ జంట ఈనెల 29న ఎంగేజ్‌మెంట్‌కి రెడీ అవుతున్నట్లు బీటౌన్‌లో ఓ వార్త చక్కర్లు కొడుతుంది. ఈ వేడుకకు రాజస్తాన్‌ వేదిక కానుందని సమాచారం. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్‌లో వీరి వివాహం ఉండనుంది.

అయితే గతేడాది 2020లోనే వీరి పెళ్లి జరగాల్సి ఉండగా కరోనా కారణంగా వాయిదా పడిందని స్వయంగా రణ్‌బీర్‌ తెలిపాడు. ప్రస్తుతం ఇద్దరూ వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ మూవీతో ఆలియా టాలీవుడ్‌కి ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. మరోవైపు ఆలియా-రణ్‌బీర్‌ కలిసి నటించిన ‘బ్రహ్మాస్త్ర’సినిమా విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది.

