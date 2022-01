యంగ్ హీరో, బిగ్‌బాస్ కంటెస్టెంట్ న‌వ‌దీప్ బ‌ర్త్‌డే నేడు(జ‌న‌వ‌రి 26). ఈ సంద‌ర్భంగా ఆయ‌న న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం టైటిల్ ప్ర‌క‌టించారు మేక‌ర్స్‌. దీనికి సంబంధించిన టీజ‌ర్‌ను భ‌ళ్లాల దేవ రానా ద‌గ్గుబాటి రిలీజ్ చేశాడు. 'పుట్టినందుకు థ్యాంక్స్' అంటూ మొద‌లైన ఈ టీజ‌ర్‌లో సినిమాకు ల‌వ్ మౌలి అన్న టైటిల్‌ను ఖ‌రారు చేసిన‌ట్లు వెల్ల‌డించారు. ఈ చిత్రంలో న‌వ‌దీప్‌ను మ‌రో యాంగిల్‌లో చూడ‌బోతున్నార‌ని హింట్ ఇచ్చారు. ఇక ఈ సినిమాకు అవ‌నీంద్ర ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా నైరా క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ప్ర‌శాంత్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నాడు. గోవింద్ వ‌సంత సంగీతం అందిస్తున్నాడు. వీడియో చూస్తుంటే న‌వ‌దీప్ మ‌రో లెవ‌ల్‌లో క‌నిపించ‌బోతున్న‌ట్లు తెలుస్తోంది.

ఇక ఈ టీజ‌ర్ గురించి రానా నిన్నే హింట్ ఇచ్చాడు. 'ఒక్క‌డు.. పొగ‌రెక్కిన ప్ర‌వాహం లాంటోడు.. నిలిచిపోయిన గాలిలోంటోడు.. నిల‌క‌డ లేని నిప్పులాంటోడు.. వెలుతురు తాక‌ని భూమిలాంటోడు.. ఆ నింగి క‌న్నా ఒంట‌రోడు.. మౌలి' అంటూ సాగే వీడియోను షేర్ చేస్తూ సినిమాకు హైప్ ఇచ్చాడు!

Wow. Wonder who this guy is. Looking forward to meet him tomorrow.#evadramouli pic.twitter.com/R5CIyjbVEu

