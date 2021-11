Pushpa Movie Anasuya Dakshayini First Look: నటనకు ప్రాధాన్యమున్న పాత్రల్లో నటిస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేకమైన స్థానం సంపాదించుకుంది యాంకర్‌ అనసూయ. రంగస్థలంలో రంగమత్తగా నటించి విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న అనసూయ.. బడా సినిమాల్లో వరుస అవకాశాలతో దూసుకుపోతుంది. ప్రస్తుతం ఈ బ్యూటీ పుష్ప సినిమాలో 'దాక్షాయని' అనే కీలక పాత్రలో నటిస్తుంది. తాజాగా ఈ చిత్రంలో అనసూయ లుక్‌ని రివీల్‌ చేసింది చిత్ర బృందం. చదవండి: భర్త అరెస్ట్‌.. హాస్పిటల్‌లో నటి పూనమ్‌ పాండే



నోట్లో ఆకు నములుతూ.. చేతిలో అడకత్తెర పట్టుకొని మాస్‌ లుక్‌లో అనసూయ దర్శనమిచ్చింది. ముఖ్యంగా ఆమె హెయిర్‌ స్టైల్‌ ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.క్రియేటివ్‌ డైరెక్టర్‌ సుకుమార్‌, ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతోన్న ఈ చిత్రంలో బన్నీ పుష్పరాజ్‌గా అలరించనున్నాడు. రష్మిక మందన్నా హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా నేపథ్యంలో పాన్‌ ఇండియా మూవీగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ఫష్ట్‌ పార్ట్‌ డిసెంబర్‌17న విడుదల కానుంది.

She is arrogance and pride personified!

Introducing @anusuyakhasba as #Dakshayani.. #PushpaTheRise #PushpaTheRiseOnDec17@alluarjun @iamRashmika @aryasukku #FahadhFaasil @Dhananjayaka @Mee_Sunil @ThisIsDSP @adityamusic @PushpaMovie pic.twitter.com/ER87UhxXLZ

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) November 10, 2021