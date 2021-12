Pushpa Movie Making Video Released And Goes Viral: ఫేవరెట్‌ హీరో సినిమాను ఫస్ట్‌ డే, ఫస్ట్‌ షో చూస్తే ఎంత కిక్కు వస్తుంది. అది చూసి హీరో ఎలివేషన్, యాక్టింగ్‌, యాక్షన్‌ సీన్స్‌, రొమాన్స్‌ అందరికంటే ముందు చెప్తే ఆ హాయి మాములుగా ఉండదు. అలాగే సినీ ప్రియులకు సినిమా మేకింగ్‌ చూసినా అంతకు డబుల్‌ కిక్‌ వస్తుంది. అందుకే సినిమా అయిపోయాక టైటిల్‌ క్రెడిట్స్‌ పడేటప్పుడు సినిమా మేకింగ్‌ వీడియో చూపిస్తే 'అబ్బా సాయిరాం' అనిపిస్తుంటుంది. అలాగే సినిమా మేకింగ్‌ వీడియోస్‌ లీకైనా, మేకర్సే రిలీజ్‌ చేసిన చూసి తరిస్తాం. ఇది అర్థం చేసుకున్నారో ఏమో గానీ 'పుష్ప' చిత్ర బృందం ఆ సినిమా చిత్రీకరణ వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

ఈ వీడియోలో 'మనం ఈ లొకేషన్‌ నుంచి ఖాళీ చేసి వెళ్లేలోపు ఇక్కడున్న ప్లాస్టిక్‌ సామాను, చెత్త చెదారం అంతా క్లీన్‌ చేసి నీట్‌గా ఉంచాలి' అని అల్లు అర్జున్‌ చిత్ర బృందానికి చెప్పడం కనిపిస్తుంది. తర్వాత సినిమాను చిత్రీకరించే వివిధ లొకేషన్స్‌లో టీమ్‌ పడిన కష్టాన్ని వీడియోలో చూపించారు. మొబైల్‌తో చిత్రీకరించిన ఈ మేకింగ్‌ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరలవుతోంది.

The team's blood and sweat to give you the best 🤘

You will witness it tomorrow 🔥

PUSHPA TRAILER ON DEC6TH 🔥

▶️ https://t.co/UsKxyjTsWT#PushpaTheRise #ThaggedheLe 🤙#PushpaTheRiseOnDec17@alluarjun @iamRashmika @aryasukku @ThisIsDSP @adityamusic @MythriOfficial pic.twitter.com/zZmIjYTRXx

