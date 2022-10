అల్లు అ‍ర్జున్‌ హీరోగా సుకుమార్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'పుష్ప' సినిమా అవార్డుల్లోనూ తగ్గేదేలె అంటోంది. పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో క్రేజ్‌ సంపాదించుకున్న ఈ సినిమా ఎన్నో రికార్డులను తిరగరాసింది. తాజాగా ప్రతిష్టాత్మక 67వ ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డుల్లోనూ పుష్ప క్లీన్‌ స్వీప్‌ చేసేసింది. ఏకంగా 7 ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డులను సొంతం చేసుకుని సత్తాచాటింది.

ఉత్తమ డైరెక్టర్, ఉత్తమ నటుడు, ఉత్తమ చిత్రం, ఉత్తమ సినిమాటోగ్రఫీ, ఉత్తమ నిర్మాత, ఉత్తమ మేల్ సింగర్, ఉత్తమ ఫిమేల్ సింగర్, ఉత్తమ మ్యూజిక్ ఆల్బమ్‌ విభాగాల్లో పుష్ప చిత్రానికి అవార్డుల పంట పండింది. ఈ సందర్భంగా అల్లు అర్జున్‌ ట్విట్టర్‌ వేదికగా ప్రేక్షకులకు ధన్యవాదాలు తెలిపాడు. ఫిల్మ్‌ఫేర్‌ అవార్డుల్లో పుష్ప క్లీన్‌ స్వీప్‌.. థ్యాంక్యూ అంటూ ట్వీట్‌ చేశాడు.

ఫిల్మ్‌ఫేర్‌ అవార్డులో..;పుష్ప;కి అవార్డు పంట

♦ ఉత్తమ నటుడు: అల్లు అర్జున్‌

​​​​♦ ఉత్తమ దర్శకుడు: సుకుమార్‌

♦ఉత్తమ చిత్రం: పుష్ప - ది రైజ్

♦​​​​ ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు: దేవిశ్రీ ప్రసాద్‌

​​​​♦ఉత్తమ గాయకుడు: సిద్ద్‌ శ్రీరామ్‌ (శ్రీవల్లి..)

♦ఉత్తమ గాయని: ఇంద్రావతి చౌహాన్‌ ( ఊ అంటావా మావ)

​​​​♦ ఉత్తమ సినిమాటోగ్రాఫర్‌: మిరోస్లా బ్రొజెక్ (పుష్ప - ది రైజ్)



#PUSHPA CLEAN SWEEP AT @filmfare . BEST ACTOR , BEST DIR , BEST MUSIC DIR , BEST CINEMATOGRAPHY , BEST MALE SINGER , BEST FEMALE SINGER & BEST FILM . THANK YOU ALL . HUMBLED 🙏🏽

— Allu Arjun (@alluarjun) October 10, 2022