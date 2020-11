కూర్చున్న కొమ్మ‌ను న‌రుక్కోవ‌డం అంటే ఇదే.. త‌న‌ను స్టార్ హీరోయిన్‌గా నిల‌బెట్టిన తెలుగు చిత్ర‌ప‌రిశ్ర‌మ‌పై పూజా హెగ్డే సంచ‌లన వ్యాఖ్య‌లు చేశారు. తాజాగా ఓ ఇంట‌ర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడుతూ.. సౌత్ ఇండియ‌న్ సినిమా వాళ్లు న‌డుము మ‌త్తులోనే ఉంటార‌ని, మిడ్ డ్రెస్‌ల‌లో తమని చూడాల‌నుకుంటార‌ని చెప్పుకొచ్చారు. ఆమె న‌వ్వుతూ చెప్పిన ఈ కామెంట్లు సోష‌ల్ మీడియాలో పెద్ద దుమారాన్ని రేపుతున్నాయి. సౌత్ ఇండియా సినిమాల వ‌ల్లే హీరోయిన్‌గా రాణిస్తూ డ‌బ్బులు సంపాదిస్తున్న పూజా ఇలాంటి కామెంట్లు చేయ‌డం దారుణ‌మ‌ని తిట్టిపోస్తున్నారు. అన్నం పెట్టిన చేతికి సున్నం పెడుతోంద‌ని విమ‌ర్శిస్తున్నారు. ఇలా ద‌క్షిణాదిని కించ‌ప‌రిచే బ‌దులు గ్లామ‌ర్ పాత్ర‌లు చేయ‌కుండా ఉండాల్సింద‌ని హిత‌వు ప‌లుకుతున్నారు. (చ‌ద‌వండి: ఆయ‌న‌కు నేనో పెద్ద ఫ్యాన్‌: థ్రిల్‌ అవుతున్న పూజా)

Your Well wishers always find good in you to love you more , thanks for the compliment about Telugu fans pooja 🥰❤️ #PoojaHegde #SarkaruVaariPaata @hegdepooja pic.twitter.com/0H5OWOM3uH

— Prince ತರುಣ್ °•. 👶🏻 (@PrinceTarunDHFM) November 6, 2020