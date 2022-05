Payal Rajput Lip Lock To Her Lover Saurabh On Stage: 'ఆర్‌ఎక్స్‌ 100' సినిమాతో తెలుగులో ఓవర్‌నైట్‌ స్టార్‌డమ్‌ను సంపాదించుకుంది పంజాబీ భామ పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌d. తొలి సినిమాతోనే నెగిటివ్‌ షేడ్‌లో నటించి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇక గ్లామర్‌ డోస్‌తో యూత్‌లో మంచి ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ సంపాదించుకున్న పాయల్‌ కొంతకాలంగా పంజాబి నటుడు, గాయకుడు సౌరభ్‌తో ప్రేమలో ఉన్నట్లు వెల్లడించిన సంగతి తెలిసిందే. అప్పుడప్పుడు ప్రియుడితో కలిసి దిగిన ఫోటోలను సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేస్తుండేది. అతనిపై ఉన్న ప్రేమను వ్యక్తపరిచేందుకు ఏమాత్రం సంకోచించదు పాయల్‌.

తాజాగా మరోసారి తన లవర్‌ సౌరభ్‌తో ఉన్న అనుబంధాన్ని తెలియజేసింది పాయల్‌ రాజ్‌పుత్. ఓ ప్రముఖ ఛానెల్‌ నిర్వహించిన ప్రోగ్రామ్‌లో సౌరభ్‌తో కలిసి పాయల్‌ డ్యాన్స్‌ చేసింది. ఆ డ్యాన్స్‌ తర్వాత సౌరభ్‌కు లిప్‌ కిస్‌ ఇచ్చి అందర్నీ ఆశ్యర్యపరిచింది. అంతేకాకుండా యాంకర్‌ అడిగే ప్రశ్నలకు సిగ్గుతో తబ్బిబ్బయింది. హైదరాబాద్‌లో ఫ్లాట్‌ తీసుకున్న పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ సౌరభ్‌తో సహాజీవనం చేస్తోంది. ఇక్కడి నుంచే తెలుగు, తమిళ చిత్రాలపై దృష్టి పెట్టింది. ప్రస్తుతం కిరాతక, తీస్‌మార్‌ఖాన్‌ చిత్రాల్లో నటిస్తోంది.

