‘ఆస్కార్‌ రావడమే శాపం’

బాలీవుడ్‌ పరిశ్రమలో ఒక గ్యాంగ్‌ తన గురించి దుష్ప్రచారం చేస్తూ తనకు ఆఫర్స్‌ రాకుండా చేస్తున్నారంటూ ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఏ ఆర్‌ రెహమాన్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. రెహమాన్‌ అనంతరం ఆస్కార్‌ అవార్డు విన్నర్‌ రేసుల్ పూకుట్టి కూడా తన ఆవేదనను బయట పెట్టారు. ఆస్కార్‌ గెలుచుకున్న తరువాత బాలీవుడ్‌లో అవకాశం ఇవ్వడానికి ఎవరు ఆసక్తి చూపలేదని తెలిపారు. కొంత మంది మాకు నువ్వు అవసరం లేదని ముఖం మీదే చెప్పారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అయినప్పటికీ తనకి బాలీవుడ్‌ పరిశ్రమ అంటే ఇప్పటికీ ఇష్టమేనని పేర్కొన్నారు.

Dear @shekharkapur ask me about it, I had gone through near breakdown as nobody was giving me work in Hindi films and regional cinema held me tight after I won the Oscar... There were production houses told me at my face ”we don’t need you” but still I love my industry,for it.... https://t.co/j5CMNWDqqr

