 2 వారాలకే ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన యాక్షన్ థ్రిల్లర్ | Action Thriller Nobody 2 Hits OTT Just Two Weeks After Theatrical Release | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Nobody 2 OTT: క్రేజీ యాక్షన్ మూవీ.. ఓటీటీలోకి ఇంత త్వరగానా

Sep 3 2025 2:18 PM | Updated on Sep 3 2025 2:43 PM

Nobody 2 Movie OTT Streaming Now Telugu

ఓటీటీల్లో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త సినిమాలు వస్తూనే ఉంటాయి. వీటిలో థ్రిల్లర్,  హారర్, యాక్షన్.. ఇలా వివిధ జానర్స్ ఉంటాయి. అయితే చాలామంది యాక్షన్ లేదా థ్రిల్లర్స్ చూసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఇప్పుడు అలాంటి ఓ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ సైలెంట్‌గా ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. థియేటర్లలో రిలీజైన రెండు వారాలకే అందుబాటులోకి వచ్చేసింది. ఇంతకీ ఏంటా చిత్రం? ఎందులో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

(ఇదీ చదవండి: మూడేళ్ల తర్వాత ఓటీటీలోకి వచ్చిన తెలుగు సినిమా)

యాక్షన్ సినిమాలనగానే చాలామందికి హాలీవుడ్ గుర్తొస్తుంది. అందుకు తగ్గట్లే 2021లో వచ్చిన 'నోబడీ'.. ఈ జానర్‌లో సరికొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేసింది. హై ఓల్టేజ్ యాక్షన్ చిత్రాల్లో ఇది టాప్-10లో ఉండటం విశేషం. దీనికి సీక్వెల్ 'నోబడీ 2'.. ఆగస్టు 15న థియేటర్లలో రిలీజైంది. మంచి టాక్ వచ్చింది. మరి ఏమైందో ఏమో గానీ రెండు వారాలు తిరిగేసరికల్లా ఓటీటీలోకి తీసుకొచ్చేశారు. ప్రస్తుతం అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో అద్దె విధానంలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇప్పుడు యూఎస్, యూకే లాంటి దేశాల్లో అందుబాటులో ఉంది. మరి వారం పదిరోజుల్లో మన దగ్గర కూడా రావొచ్చు.

'నోబడీ 2' విషయానికొస్తే.. భార్య, పిల్లలతో కలిసి హీరో విహారయాత్రకు వెళ్తాడు. అక్కడ సంతోషంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. కానీ పిల్లలు అనుకోకుండా చేసిన ఓ పని వల్ల చిన్న గొడవ జరుగుతుంది. అది కాస్త పెద్దది అయి.. ఓ కోటీశ్వరుడి సామ్రాజ్యాన్ని నేలకూల్చే వరకు వెళ్తుంది. మరి హీరో.. తన కుటుంబాన్ని ఎలా రక్షించుకున్నాడు? చివరకు ఏమైందనేదే మిగతా స్టోరీ. ప్రారంభం నుంచి చివరివరకు కళ్లు చెదిరే యాక్షన్ సీన్స్ ఉంటాయి. చిన్న గ్యాప్ అనేది లేకుండా యమ స్పీడుగా వెళ్తుంది. నిడివి కూడా గంటన్నర కావడం ఇక్కడ విశేషం.

(ఇదీ చదవండి: 'వీరమల్లు'కు జీఎస్‌టీ చెల్లించలేదు.. ఎలా అనుమతిచ్చారు?)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకుర్ ఆగస్ట్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 2

దుబాయ్‌ ట్రిప్‌లో నిహారిక కొణిదెల (ఫోటోలు)
photo 3

'హ్యూమన్ స్కిల్స్' లేవన్న నాగచైతన్య.. వంటమాస్టర్‌లా శోభిత (ఫోటోలు)
photo 4

సౌత్‌ ఇండియాలో యాపిల్‌ మొదటి స్టోర్‌ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 5

అంబకపల్లెలో కృష్ణమ్మకు వైఎస్‌ జగన్‌ జల హారతి (ఫొటోలు)

Video

View all
Kavitha Sensational Comments On Harish Rao 1
Video_icon

రామన్నను ఓడించడానికి హరీష్ కుట్రలు
Kavitha Sensational Allegations On Harish Rao 2
Video_icon

హరీష్ ను టార్గెట్ చేయడం వెనుక..!
Kavitha Strong Reply To BRS Suspension 3
Video_icon

వాళ్లిద్దరూ మేకవన్నె పులులు
Big Shock To Pawan Kalyan In Konaseema 4
Video_icon

బర్త్ డే రోజు పవన్ కు బిగ్ షాక్
Kakani Govardhan Reddy Counter to Atchannaidu Comments on Farmers 5
Video_icon

రైతులపై అచ్చెన్నాయుడు కామెంట్స్... కాకాణి కౌంటర్
Advertisement
 