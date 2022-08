యంగ్‌ హీరో నిఖిల్‌ సిద్ధార్థ్‌ తాజాగా నటించిన చిత్రం కార్తికేయ 2. ఆగస్ట్‌ 13న విడుదలైన ఈ చిత్రం ఊహించని విజయం సొంతం చేసుకుంది. బాలీవుడ్‌లో ఈ మూవీకి విపరీతమైన రెస్పాన్స్‌ వస్తోంది. హిందీలో తొలిరోజు కేవలం 50 థియేటర్స్‌లో విడుదల చేస్తే అది ఆరో రోజు వచ్చేసరికి 1000 థియేటర్స్‌లలో విజయవంతంగా ఆడుతోంది. ఇక ఈమూవీ సక్సెస్‌ నేపథ్యంలో నేడు(శనివారం) హీరో నిఖిల్‌, కార్తికేయ 2 టీం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.

ఉదయం వీఐపీ దర్శన సమయంలో హీరో నిఖిల్‌తో పాటు డైరెక్టర్‌ చందు మొండేటి, నిర్మాత అభిషేక్‌ అగర్వాల్‌, ఇతర టీం సభ్యులు స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కలు చెల్లించుకున్నారు. ఈ సందర్బంగా ఆలయ అర్చకులకు వారిని ఆశీర్వదింఇచ తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. ఆనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. కార్తికేయ 2 మంచి విజయం సాధించడంతో స్వామివారిని దర్శించుకున్నామని మూవీ టీం పేర్కొంది. ఇక నిఖిల్‌ మాట్లాడుతూ.. ‘కార్తికేయ 2 సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. సినిమా విజయవంతం కావడంతో స్వామి వారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నాం’ అని తెలిపాడు.

Team #Karthikeya2 took the divine blessings of Lord Venkateshwara at Tirumala #KrishnaIsTruth #Karthikeya2Hindi @actor_Nikhil @anupamahere @chandoomondeti @peoplemediafcy @AAArtsOfficial pic.twitter.com/ihzcg1iq6Y

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) August 20, 2022