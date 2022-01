Ante Sundaraniki starring Nani and Nazriya wraps up shoot: నాని తాజా చిత్రం ‘అంటే సుందరానికీ..’కి గుమ్మడికాయ కొట్టేశారు. వివేక్‌ ఆత్రేయ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో నజ్రియా నజీమ్‌ ఫాహద్‌ హీరోయిన్‌. నవీన్‌ ఎర్నేని, రవిశంకర్‌ .వై నిర్మాతలు. ‘‘ఈ సంవత్సరం రోలర్‌ కోస్టర్‌ చిత్రం (అంటే సుందరానికీ) షూటింగ్‌ పూర్తయింది.

ఔట్‌ అండ్‌ ఔట్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందిన ఈ చిత్రంలో ‘కస్తూరి పూర్ణ వెంకట శేషసాయి పవన రామసుందర ప్రసాద్‌’ అనేది నాని పాత్ర పేరు. ఈ చిత్రాన్ని వేసవిలో రిలీజ్‌కు సన్నాహాలు చేస్తున్నాం’’ అని చిత్రయూనిట్‌ పేర్కొంది. ఈ చిత్రానికి సీఈఓ: చెర్రీ, కెమెరా: నికేత్‌ బొమ్మి, సంగీతం: వివేక్‌ సాగర్‌.

It’s a wrap for the roller coaster movie of the year ♥️#AnteSundaraniki pic.twitter.com/1Kq27vtPF9

