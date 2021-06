మోహన్‌ రాజా డైరెక్షన్‌లో మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి 153వ చిత్రం తెరకెక్కబోతోన్న సంగతి తెలిసిందే. మలయాళ సూపర్‌ హిట్‌ మూవీ లూసిఫర్‌ను మోహన్‌ రాజా తెలుగులో చిరుతో రీమేక్‌ చేస్తున్నట్లు ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో అధికారిక ప్రకటన వెలువడిన సంగతి తెలిసిందే. అప్పటి నుంచి ఈ మూవీకి సంబంధించిన ఎలాంటి అప్‌డేట్‌ రాలేదు. ఈ క్రమంలో తాజాగా దీని నుంచి ఓ క్రేజీ అప్‌డేట్‌ బయటకు వచ్చింది. ఇది చూసి సీని ప్రేక్షకులు, చిరు అభిమానులు తెగ సంబరపడిపోతున్నారు. కాగా ఈ మూవీకి సంగీత దర్శకుడిగా తాజాగా డైరెక్టర్‌ తమన్‌ను సంప్రదించాడు.

ఈ క్రమంలో సోమవారం డైరెక్టర్‌ మోహన్‌ రాజా, తమన్‌లు చర్చించుకున్న ఫొటో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండ్‌ అవుతోంది. ‘చిరు 153వ మూవీ మ్యూజికల్‌ సిట్టింగ్‌పై వర్క్‌ జరుగుతుంది. త్వరలోనే షూటింగ్‌ కూడా ప్రారంభం కానుంది’ అంటూ ట్వీట్‌ చేసింది. కాగా ప్రస్తుతం చిరు కొరటాల శివతో ఆచార్య మూవీ చేస్తున్నాడు. దాదాపు చివరి దశకు చేరుకున్న ఈ మూవీ క్లైమాక్స్‌ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ జరపుకుంటోంది. దీంతో చిరు ఆచార్య షూటింగ్‌లో ఫుల్‌ బీజీగా ఉన్నాడు. ఈ మూవీ పూర్తైయిన వెంటనే మెగాస్టార్‌ లూసిఫర్‌ షూటింగ్‌ను ప్రారంభించనున్నాడని సమాచారం.

#Chiru153 musical sittings are in progress. Shoot starts very soon. pic.twitter.com/CLnVUHihKR

— Aakashavaani (@TheAakashavaani) June 28, 2021