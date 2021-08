మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి హీరోగా నటించనున్న 153వ చిత్రం షూటింగ్‌ ఈ రోజు ప్రారంభం కానుంది. మలయాళంలో ఘన విజయం సాధించిన ‘లూసిఫర్‌’ చిత్రానికి రీమేక్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు మోహన్‌ రాజా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కొణిదెల ప్రొడక్షన్‌ కంపెనీ, సూపర్‌ గుడ్‌ ఫిలింస్‌ సంస్థలపై ఆర్‌బీ చౌదరి, ఎన్వీ ప్రసాద్‌ ఈ సినిమాను సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. తమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

Wishing the our dear director @jayam_mohanraja all the very best for the shoot starting tomorrow 🎥🎵❤️ #niravshah 🎥

కాగా ఈ చిత్రంలోని మొదటి పాట రికార్డింగ్‌ కూడా ఇటీవల పూర్తయింది. ఈ విషయాన్ని తమన్‌ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు. ఈ మేరకు చిరంజీవి, మోహన్‌ రాజాలతో దిగిన ఫొటోను తమన్‌ ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేస్తూ.. ‘జీవితంలో గుర్తుంచుకోదగిని రోజు ఇది. చిరు 153 సినిమా కోసం పాట పూర్తి చేశాం. ఓ వీరాభిమానిగా చిరంజీవిగారి అభినందనలు అందుకోవడం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంది’ అంటూ రాసుకొచ్చారు. కాగా చిరంజీవి ఇటీవల ఆచార్య షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

A day to Remember for life ❤️ We Completed Our Song for #Chiru153 that warm wishes from our dear #MEGASTAR @KChiruTweets gaaru himself 🎵♥️ Was Something Very Very Special to me As a biggest FAN boy 😍 thanks to @jayam_mohanraja

Shoot starts TOM 🎬 📢 @KonidelaPro

Godbless 😊 pic.twitter.com/DRVdp93f7V

— thaman S (@MusicThaman) August 12, 2021