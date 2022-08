రౌడీ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ, బాలీవుడ్‌ భామ అనన్య పాండే జంటగా నటించిన పాన్‌ ఇండియా చిత్రం ‘లైగర్‌’. పూరి జగన్నాథ్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం మరి కొద్ది గంటల్లో(ఆగస్ట్‌ 25)ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన పాటలు, టీజర్‌ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఏర్పాటు చేశాయి. ఇక ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ ఓ రేంజ్ లో చేస్తున్నారు లైగర్ టీమ్. ఈ క్రమంలో తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవిని కూడా కలిశారు.

(చదవండి: ‘లైగర్‌’ ఫస్ట్‌ రివ్యూ ఇదే.. సినిమా ఎలా ఉందంటే..)

‘గాడ్ ఫాదర్’సినిమా షూటింగ్ సమయంలో చిరంజీవితో పాటు బాలీవుడ్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ ను కూడా కలిశారు లైగర్ టీమ్. ఇక తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి లైగర్ టీమ్ కు విషెస్‌ తెలుపుతూ.. మీలాగే ఇండస్ట్రీ కూడా దీన్ని ఈ సినిమా కోసం వెయిట్ చేస్తుంది! నాకౌట్ పంచ్ ఇవ్వండి! అంటూ ట్వీట్ చేశారు. మెగాస్టార్ విషెస్ తెలుపడంతో చిత్రయూనిట్ ఆనందం లో తేలిపోతున్నారు.

It’s #Liger Day Tomorrow!

Wishing Dearest @purijagan @TheDeveraKonda @meramyakrishnan @karanjohar @Charmmeofficial @ananyapandayy

& the Entire Team, All The Very Best for a Memorable Success!

It will be relished as much by the Industry as you all! Go for the Knockout Punch!! pic.twitter.com/XDsVLt4aT0

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) August 24, 2022