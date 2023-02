లేడీ సూపర్‌ స్టార్‌ అంటే ఎవరికైనా టక్కున గుర్తొచ్చే పేరు నయనతార. అయితే నయన్‌కు ఆ బిరుదు అవసరం లేదంటూ హీరోయిన్‌ మాళవిక మోహనన్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర చర్చనీయాంశమయ్యింది. గత కొన్ని రోజులుగా నయన్‌-మాళవిక మధ్య కోల్డ్‌వార్‌ జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న మాళవిక మోహనన్‌ మరోసారి నయన్‌ను అవమానించింది.

లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి అన్న ప్రశ్నకు వెంటనే కల్పించుకున్న మాళవికా మోహనన్.. 'లేడీ సూపర్ స్టార్ అనడం తనకు నచ్చదని,హీరోయిన్లను సూపర్ స్టార్ అంటే చాలు. లేడీ సూపర్ స్టార్ అనడం ఏంటి' అంటూ బదులిచ్చింది. ఆమె వ్యాఖ్యలపై నయన్‌ ఫ్యాన్స్‌ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.

నయన్‌ స్టార్‌డమ్‌ చూసి ఓర్వలేకనే మాళవిక ఇలా ప్రతీసారి నయన్‌ పేరు వాడుకుంటుందంటూ సోషల్‌ మీడియాలో ట్రోల్స్‌ చేస్తుండటంతో దిగొచ్చిన మాళవిక మరో ట్వీట్‌ చేస్తూ తను చేసిన కామెంట్స్‌పై వివరణ ఇచ్చింది. హీరోయిన్ల విషయంలో నా అభిప్రాయన్నా చెప్పాను తప్పా ఓ హీరోయిన్‌ని టార్గెట్‌ చేస్తూ నేనలా అనలేదు. నిజానికి నయనతార అంటే నాకు ఇష్టం. ఆమెను ఎంతో గౌరవిస్తాను. సీనియర్‌గా ఆమె కెరీర్‌ చూసి ప్రేరణ పొందుతాను కాబట్టి దయచేసి అందరూ కాస్త శాంతించండి అంటూ మాళవిక పేర్కొంది.

My comment was about a term that is used to describe female actors & not about any specific actor. I really respect & admire Nayanthara, and as a senior really look upto her incredible journey. Can people please calm down. Especially the tabloid journos.

Only ♥️ to Miss N https://t.co/QyrfqOoJWU

— Christy (@MalavikaM_) February 12, 2023