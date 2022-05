Liger Movie: Vijay Devarakonda Shares Update: డ్యాషింగ్​ డైరెక్టర్​ పూరీ జగన్నాథ్, రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ క్రేజీ కాంబినేషన్​లో వస్తున్న చిత్రం 'లైగర్'. బాక్సింగ్​ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్​గా బాలీవుడ్​ బ్యూటీ అనన్య పాండే నటిస్తోంది. ప్రపంచ లెజండరీ బాక్సర్​ మైక్​ టైసన్​ ఓ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఈ మూవీపై భారీ అంచనాలే నెలకొన్నాయి. ఈ సినిమా ఆగస్టులో విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. దీంతో ఇప్పటినుంచే ప్రమోషన్స్​ను మొదలు పెట్టింది చిత్రబృందం.

ఈ క్రమంలో మూవీ గురించి సర్​ప్రైజ్​ ఇవ్వనుంది చిత్ర యూనిట్. ఈ విషయాన్ని ట్విటర్​ ద్వారా తెలిపాడు విజయ్ దేవరకొండ. 'నేను ఆకలితో ఉన్నా.. ఇండియా ఆకలితో ఉంది. ఇక ఇప్పుడు, అతన్ని చూపించే సమయం వచ్చింది' అంటూ ట్వీట్​ చేశాడు. ఈ సర్​ప్రైజ్​ను మే 9న సాయంత్రం 4 గంటలకు చూపిస్తామని పేర్కొన్నాడు. ఇక ఈ పోస్టర్​లో 'హెచ్చరిక.. అతడు వేట మొదలు పెట్టడానికి సిద్ధమయ్యాడు' అని ఉండటంతో టీజర్​ అనౌన్స్​మెంట్ లేదా స్పెషల్​ థీమ్​ సాంగ్​ రిలీజ్​ ఉంటుందని ప్రేక్షకులు ఎదురుచూస్తున్నారు.

We have been waiting patiently for our turn in front of INDIA!

I am Hungrrrrry - India is Hungry

Now, Time has come to Unleash him.#Liger

May 9th - 4 PM pic.twitter.com/9Sqaa7Ezir

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) May 4, 2022