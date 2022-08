రౌడీ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న చిత్రం లైగర్‌. బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ అనన్య పాండే కథానాయిక. మాస్‌ డైరెక్టర్‌ పూరి జగన్నాథ్‌ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమా ఈ నెల 25న విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటినుంచే జోరుగా ప్రమోషన్స్‌ చేస్తోంది చిత్రయూనిట్‌. అందులో భాగంగా ట్రైలర్‌, సాంగ్స్‌ను సైతం విడుదల చేస్తోంది.

తాజాగా సినిమాలోని థర్డ్‌ సింగిల్‌ ఆఫత్‌ వీడియో టీజర్‌ను రిలీజ్‌ చేసింది. ఇందులో ఇంటి దగ్గర ఉన్న రౌడీని కలిసేందుకు దొంగచాటుగా ఇంటికే వచ్చేసింది అనన్య. అంతేకాదు, దర్జాగా ప్రియుడితో చిలిపి పనులు చేయడం మొదలుపెట్టింది. మరి వీరి రొమాంటిక్‌ సాంగ్‌ చూడాలంటే రేపటి వరకు వేచి చూడాల్సిందే!

There's always a beautiful drama Queen who will come between a mother and son!#Aafat 💞

Song Tomorrow at 4 PM!#FirstOnTwitter #Liger pic.twitter.com/2gBp7QWiF7

