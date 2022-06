KTR Launched Kiran Abbavaram Sammathame Trailer: యంగ్‌ హీరో కిరణ్‌ అబ్బవరం వరుస సినిమాలతో దూసుకెళ్తున్నాడు. 'ఎస్ఆర్ క‌ల్యాణమండ‌పం' సినిమాతో క్రేజ్‌ సంపాదించుకున్న ఈ హీరో ఇటీవలె 'సెబాస్టియ‌న్ పీసీ 524' సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. అయితే ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద డీలా పడిపోయింది. తాజాగా 'స‌మ్మ‌త‌మే' సినిమాతో ప్రేక్షకులకు అలరించేందుకు రెడీ అయ్యాడు. ఇందులో హీరోయిన్‌గా 'కలర్‌ ఫొటో' ఫేమ్‌ చాందినీ చౌదరి నటిస్తోంది. గోపీనాథ్ రెడ్డి దర్శకునిగా పరిచయం అవుతున్న ఈ మూవీ జూన్‌ 24న విడుదల కానుంది. మ్యూజికల్‌ రొమాంటిక్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా ఇప్పటికే రిలీజైన టీజర్‌ యూత్‌ను ఆకట్టుకుంది.

తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ను తెలంగాణ ఐటీ శాఖ మంత్రి విడుదల చేశారు. 'ఏ ఇంటికైనా ఆడపిల్లే మహాలక్ష్మీ. వాళ్లు లేని ఇళ్లు ఇలాగే ఉంటుంది' అనే డైలాగ్‌తో ప్రారంభమైన ట్రైలర్‌ ఆద్యంతం కామెడీతో ఆకట్టుకునేలా ఉంది. పెళ్లి, అమ్మాయి కోసం ఎదురుచూసే ఓ యువకుడి కథగా 'సమ్మతమే' సినిమా అని ట్రైలర్‌ చూస్తే తెలుస్తోంది. 'చెప్పు నాకు ఏ క్లాస్‌లో పెళ్లి చేస్తావ్‌', 'ఇన్నాళ్లు గోల్డ్‌ చైన్‌ వేసుకున్నందుకు ఇన్నాళ్లకు వచ్చిందిరా గోల్డెన్‌ ఆపర్చునిటీ', 'నీకు ఏ అమ్మాయి కరెక్ట్‌ కాదు. అద్దంలో మొహం చూసుకుని బొట్టు పెట్టుకుని తాళి కట్టుకో.' అంటూ చెప్పై చాలా డైలాగ్‌లు సూపర్బ్‌గా ఉన్నాయి. శేఖర్‌ చంద్ర బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మ్యూజిక్‌ ఆకట్టుకునేలా ఉంది.

చదవండి: చిత్ర పరిశ్రమలో విషాదం.. ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్‌ కన్నుమూత

13 ఏళ్ల పిల్లల నుంచి అత్యాచార బెదిరింపులు, తట్టుకోలేకపోయాను: నటి

Gold chain vesukunanduku innalaki vachindi golden opportunity ☺️https://t.co/3BL4z6bCZe

Thank you @KTRTRS gaaru for launching ☺️#Sammathame #SammathameFromJune24th pic.twitter.com/U6OuGj5g4f

— Kiran Abbavaram (@Kiran_Abbavaram) June 16, 2022