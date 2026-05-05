 విడుదలకు సిద్ధమైన 'కృష్ణావతారం పార్ట్ 1' | krishnavataram Part 1 Movie Ready To Release | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విడుదలకు సిద్ధమైన 'కృష్ణావతారం పార్ట్ 1'

May 5 2026 12:07 PM | Updated on May 5 2026 12:07 PM

krishnavataram Part 1 Movie Ready To Release

'కృష్ణావతారంపార్ట్ 1' సినిమా తెలుగు, తమిళ, హిందీ భాషల్లో విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ గురువారం(మే 07) థియేటర్లలోకి రానుంది. అత్యంత మహత్తరమైన దివ్యగాథతో తీసిన ఈ చిత్రంలో కృష్ణుడిగా సిద్ధార్థ్ గుప్తా సత్యభామగా సంస్కృతి జయన నటించారు. రాధగా సుస్మితా భట్, రుక్మిణిగా నివాసి కృష్ణన్ కనిపించబోతున్నారు.

హార్దిక్ గజ్జర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాకు సజన్ రాజ్ కురుప్, శోభాసాంత్, పూనం ష్రాఫ్, పార్థ్ గజ్జర్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరించారు. నిర్మాతరాజ్ కురుప్ మాట్లాడుతూ.. ఈ చిత్రం ఆశయంతో పాటు బాధ్యతని మోసుకుని వస్తోంది. మనం లోతైన సాంస్కృతిక జ్ఞాపకాలలో ఉన్న కథని చెబుతున్నప్పటికీ, దాన్ని ఎంతో ఆత్మీయమైన మానవీయకోణంలో చూపించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం. కృష్ణుడి ప్రయాణాన్ని సత్యభామ కళ్ల ద్వారా అనుభవించి ప్రేక్షకులు బయటకు వస్తే ఈ మూవీకి మేము న్యాయం చేసినట్టే' అని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ కథ సత్యభామ కళ్ల ద్వారా ఆవిష్కృతమవుతూ కృష్ణుడి ప్రయాణం, అతని సంబంధాలు, భావోద్వేగ ప్రపంచాన్ని ప్రేక్షకులకు కొత్తగా, ఆత్మీయంగా చూపిస్తుంది. 
 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సొట్టబుగ్గల మెగాకోడలు లావణ్య చాన్నాళ్లకు ఇలా (ఫొటోలు)
photo 2

కోనసీమ జిల్లా : అరటి తోటల మధ్య అందమైన ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

తమిళులు మెచ్చిన దళపతి.. నేడు ఎమ్మెల్యే విజయ్‌.. రేపు..? (ఫొటోలు)
photo 4

#MetGala2026 : మెట్ గాలా 2026 ఈవెంట్‌లో ఇషా అంబానీ (ఫోటోలు)
photo 5

ప్రముఖ నిర్మాత వీఆర్‌కే రావు మనవరాలి వివాహం (ఫొటోలు)

Video

View all
TVK Vijay Holds Meeting With MLAs at Party Main Office In Chennai 1
Video_icon

కాంగ్రెస్ తో విజయ్ పొత్తు? TVK MLAలతో భేటీ..
Vijay TVK Alliance Options: 3 Key Choices for TVK Vijay 2
Video_icon

ఊరిస్తున్న సీఎం కుర్చీ.. 108 సీట్లు వచ్చినా.. విజయకి కష్టాలే
TVK Vijay Driver’s Son Sabarinathan Wins Virugambakkam Seat 3
Video_icon

ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన విజయ్ డ్రైవర్ కొడుకు
TVK Vijay Arrived Party Office 4
Video_icon

TVK ప్రధాన కార్యాలయానికి విజయ్
Major Accident For Prabhas Fauzi Movie Vehicle , One Killed In the Unit 5
Video_icon

ప్రభాస్ Fauziకి అంతరాయం యూనిట్ సభ్యుల్లో ఒకరు మృతి
Advertisement
 