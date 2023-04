చిత్ర పరిశ్రమలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రముఖ నిర్మాత ఎస్‌ ఎస్‌ చక్రవర్తి(53) కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా క్యాన్సర్‌తో బాధపడుతున్న ఆయన శనివారం తెల్లవారుజామున తుదిశ్వాస విడిచారు. చక్రవర్తికి ఓ కొడుకు, కుమార్తె ఉన్నారు. ఆయన తనయుడు జానీ రేణిగుంట అనే చిత్రంతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చారు.

1997 లో ‘రాశి’ అనే చిత్రంతో ఆయన నిర్మాతగా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. హీరో అజిత్ కుమార్ తో వాలి, రెడ్, సిటిజెన్, మగవారే, ఆంజనేయ అనే చిత్రాలను తెరకెక్కించారు. తన కెరీర్‌లో అత్యధిక సినిమాలు అజిత్‌తోనే నిర్మించాడు. శింబు హీరోగా నటించిన కాలై, వాలు చిత్రాలకు నిర్మాతగా వ్యవహరించాడు. నిర్మాత చక్రవర్తి మరణంతో కోలీవుడ్‌ విషాదంలో మునిగిపోయింది.

Producer #NICArts #SSChakravarthy has passed away.. He was suffering from cancer for the last 8 months..

He produced lot of movies with Actor #AjithKumar

Condolences to friends and family..

May his soul RIP! pic.twitter.com/JqmuvZZCAF

— Ramesh Bala (@rameshlaus) April 29, 2023