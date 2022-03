కన్నడ స్టార్‌ హీరో యశ్‌ హీరోగా ప్రశాంత్‌ నీల్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం కెజిఎఫ్‌-2. హొంబలే ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ పై విజయ్ కిరగందూర్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సినిమా ఏప్రిల్‌14న విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రమోషన్స్‌ జోరు పెంచిన చిత్ర బృందం నిన్న(ఆదివారం) ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ను విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఒక్కరోజులోనే ఈ ట్రైలర్‌ అన్ని భాషల్లో రికార్డుల మోత మోగిస్తుంది.

కేవలం 24గంటల్లోనే అన్ని భాషల్లో కలిపి 109 మిలియన్‌ వ్యూస్‌ను కొల్లగొట్టింది. ట్రైలర్‌కి కన్నడ భాషలో 18మిలియన్‌ వ్యూస్‌, తెలుగులో 20M,హిందీలో 51M, తమిళంలో 12M, మలయాళంలో 8మిలియన్‌ వ్యూస్‌ వచ్చాయి. 'రికార్డ్స్‌.. రికార్డ్స్‌.. రికార్డ్స్‌.. రాఖీకి ఇది ఇష్టం ఉండదు, అందుకు తప్పించుకుంటాడు. కానీ రికార్డ్స్‌ రాఖీని ఇష్టపడతాయి. అందుకే వాటి నుంచి తప్పించుకోలేడు' అంటూ మేకర్స్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.



