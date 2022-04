‘కేజీఎఫ్ చాపర్ట్ 2’ కోసం యావత్ భారత సినీ ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. దానికి కారణం ఈ మూవీ మొదటి పార్ట్‌ ‘కేజీఎఫ్‌’ భారీ విజయం సాధించడమే. ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా విడుదలైన ఆ చిత్రం.. భారతీయ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద చరిత్ర సృష్టించింది. అలాంటి సినిమాకు సీక్వెల్‌ వస్తుందంటే.. ప్రేక్షకులను అంచనాలు ఓ రేంజ్‌లో ఉంటాయి. అందుకు తగ్గట్టే కేజీఎఫ్‌ 2 తెరకెక్కించానని దర్శకుడు ప్రశాంత్‌ నీల్‌ నమ్మకంగా చెబుతున్నాడు. దీంతో కేజీఎఫ్‌ 2పై మరింత హైప్‌ క్రియేట్‌ అయింది. అనేక వాయిదాల అనంతరం ఈ చిత్రం నేడు(ఏప్రిల్‌ 14) ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది.ఇప్పటికే విడుదలైన పాటలు, టీజర్‌కు భారీ స్పందన రావడంతో పాటు మూవీపై భారీ హైప్‌ క్రియేట్‌ చేసింది.

భారీ అంచనాల మధ్య ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దాదాపు 10వేల స్క్రీన్స్‌లో ఈ చిత్రం రిలీజైంది. ఓవర్సీస్‌తో పాటు పలు చోట్ల ఈ సినిమా ప్రీవ్యూస్ పడడంతో ఈ సినిమాను చూసిన ప్రేక్షకులు సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ అభిప్రాయాలను తెలుపుతున్నారు.. అసలు కథేంటీ.. కథనం ఎలా ఉంది? తదితర అంశాలను ట్విటర్‌ వేదికగా చర్చిస్తున్నారు. అవేంటో చూడండి. అయితే, ఇది కేవలం ప్రేక్షకుడి అభిప్రాయం మాత్రమే. అందులో వారు పేర్కొన్న అంశాలకు ‘సాక్షి’ బాధ్యత వహించదు.

#KGFChapter2 Overall a Superb Action Entertainer that delivers!

Neel is the best at giving goosebumps and he delivers once again. The BGM is one of the best in recent years.

Apart from a off track 20 minutes in the 2nd half, it delivers as hoped.

Rating: 3.5/5#KGF2

