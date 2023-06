యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అంటే క్రేజ్ మామూలుగా ఉండదు. ఆయనకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో డై హార్డ్ ఫ్యాన్స్‌ ఉన్నారు. అలాంటి వారిలో యంగ్ టైగర్‌ను ప్రాణానికి ప్రాణంగా భావించే అభిమాని శ్యామ్ కన్నుమూశారు. చిన్నవయసులోనే తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయాడు. ఈ సంఘటనతో ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ విషాదంలో మునిగిపోయారు.

(ఇది చదవండి: సినీ ఇండస్ట్రీలో విషాదం.. ప్రముఖ నిర్మాత మృతి )

కాగా.. గతంలో యంగ్ హీరో విశ్వక్ సేన్ మూవీ ధమ్కీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌కు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హాజరయ్యాడు. ఆ సమయంలో వేదికపై వచ్చిన శ్యామ్ ఎన్టీఆర్‌ను హత్తుకున్నారు. ఆ సమయంలో ఆ వీడియో తెగ వైరలైంది. ప్రస్తుతం శ్యామ్ మృతి చెందడంతో ఆ వీడియోను షేర్ చేస్తూ అతని ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ పోస్టులు పెడుతున్నారు.

(ఇది చదవండి: టాలీవుడ్‌ డైరెక్టర్‌ ఇంట విషాదం)

Today We Lost One Of Our Co Fan @shyambadboy6 💔

Rest In peace Brother 🙏 pic.twitter.com/Zbf1NViqNI

— Jr NTR Fan Club (@JrNTRFC) June 25, 2023