 'మిరాయ్‌' కోసం శంకర్‌ మహదేవన్‌.. పవర్‌ ప్యాక్డ్‌ సాంగ్‌ వచ్చేసింది | Jaithraya Song Out From Mirai Movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'మిరాయ్‌' కోసం శంకర్‌ మహదేవన్‌.. పవర్‌ ప్యాక్డ్‌ సాంగ్‌ వచ్చేసింది

Sep 9 2025 7:46 AM | Updated on Sep 9 2025 7:46 AM

Jaithraya Song Out From Mirai Movie

మిరాయ్‌ సినిమా నుంచి అదిరిపోయే సాంగ్‌ను మేకర్స్‌ విడుదల చేశారు. తేజ సజ్జా ప్రధాన కథానాయుకుడిగా నటించిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్‌ 12న థియేటర్స్‌లోకి రానుంది.  పీపుల్స్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ పతాకంపై టి.జి.విశ్వప్రసాద్‌ నిర్మించిన ఈ మూవీని దర్శకుడు కార్తీక్‌ ఘట్టమనేని తెరకెక్కించారు. ఇందులో రితికానాయక్‌ హీరోయిన్‌గా నటించగా.. మంచు మనోజ్‌ కీలకపాత్రలో కనిపించనున్నారు. అయితే, తాజాగా  ఈ మూవీ నుంచి  'జైత్రయా' సాంగ్‌ను విడుదల చేశారు. చంద్రబోస్‌ లిరిక్స్ అందించగా ప్రముఖ సింగర్‌ శంకర్‌ మహదేవన్‌ ‌ ఆలపించారు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఢిల్లీలో అత్యంత ధనవంతులు వీళ్లే - ఫోటోలు
photo 2

బ్లాక్ శారీలో మెరిసిపోతున్న యాంకర్ శ్రీముఖి (ఫోటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌లో 'బూకి' మూవీ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 4

వచ్చే ఏడాది త్వరగా వచ్చేయ్ వినాయక.. శ్వేతాబసు ప్రసాద్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 5

బిగ్‌బాస్ 9 కంటెస్టెంట్స్.. బ్యాక్ గ్రౌండ్ డీటైల్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Movies In Sankranti Festival 2026 1
Video_icon

సంక్రాంతి 2026కి సినిమాల జాతర.. మూవీస్ లిస్ట్ ఇదే
AP Disabled People Slams Chandrababu Over Pension Cutting 2
Video_icon

ఇలాంటి వాళ్ళ మీదా నీ ప్రతాపం చంద్రబాబూ..! కొంచమైనా సిగ్గుండాలి..
Chandrababu Govt Selling Govt Lands To Private Companies 3
Video_icon

Magazine Story: తస్మాత్ జాగ్రత్త! భూములకు చంద్రగ్రహణం
Auto Drivers Mass Warning To Chandrababu Over AP Free Bus Scheme 4
Video_icon

లక్షల కుటుంబాలు రోడ్డున పడ్డాయి..! కూటమిపై ఆటో డ్రైవర్లు ఫైర్

Analyst KS Prasad Shocking Comments On Chandrababu And Yellow Media 5
Video_icon

Big Question: ఒకే ఒక్క స్కామ్ 8500 కోట్లు.. చంద్రబాబు గ్యాంగ్.. అడ్డా కూలీలు
Advertisement
 