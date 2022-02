How Much Did Amazon Prime Spend On Gehraiyaan: దీపికా పదుకొణె, అనన్య పాండే ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం​ 'గెహ్రియాన్‌'. షకున్‌ భత్రా ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. తాజాగా ఓటీటీలో విడుదలైన ఈ సినిమాకు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్‌ వస్తోంది.టీజర్‌తో హైప్‌ క్రియేట్‌ చేసిన ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి11(నిన్న)అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌లో విడుదలయ్యింది.

ఇక పెళ్లి తర్వాత దీపిక ఇంటిమేట్‌ సీన్స్‌లో నటించడం మరింత చర్చకు దారి తీసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇదిలా ఉండగా ఈ సినిమా డిజిటల్‌ రైట్స్‌ కోసం ఓటీటీ సంస్థ అమెజాన్‌ ఏకంగా రూ. 100కోట్ల రూపాయలను వెచ్చించిందని తెలుస్తోంది. ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లోనే భారీ డీల్స్‌లో ఇదొకటి అని చెప్పొచ్చు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వార్త సోషల్‌ మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొడుతుంది.