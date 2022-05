Hombale Films Producer Karthik Gowda About KGF 3: యశ్‌ హీరోగా ప్రశాంత్ నీల్‌ డైరెక్షన్‌లో వచ్చి బాక్సాఫీస్ వద్ద తుఫాన్‌ సృష్టించిన చిత్రం 'కేజీఎఫ్‌ 2'. ఓ పక్క కలెక్షన్లు మరోపక్క ప్రేక్షకుల మౌత్‌ టాక్‌తో దూసుకుపోతోంది. ఇక బాలీవుడ్‌లో అయితే రూ. 400 కోట్లకుపైగా వసూళ్లను కొల్లగొట్టింది. అంతేకాకుండా ఇటీవలే వెయ్యి కోట్ల క్లబ్‌లో కూడా చేరింది ఈ మూవీ. ఇండియాలోని అన్ని భాషల్లో కలుపుకుని రూ. 900 కోట్లు దాటగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1170 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. అయితే ఈ మూవీకి సీక్వెల్‌గా 'కేజీఎఫ్‌ 3' రానుందని శనివారం ఉదయం నుంచి వార్తలు వస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

కేజీఎఫ్‌ 3 మూవీని మార్వెల్‌ తరహాలో తెరకెక్కించనున్నట్లు, అక్టోబర్‌ తర్వాత షూటింగ్‌ ప్రారంభం కానున్నట్లు హోంబలే సంస్థ నిర్మాత విజయ్‌ కిరంగదూర్‌ చెప్పినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే తాజాగా ఈ వార్తలపై హోంబలో సంస్థకు చెందిన మరో నిర్మాత కార్తిక్‌ గౌడ స్పందించారు. 'సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్న వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదు. ప్రస్తుతం మా వద్ద చాలా మంచి ప్రాజెక్ట్స్‌ ఉ‍న్నాయి. వాటిపైనే మా దృష్టి ఉంది. కాబట్టి ఇప్పట్లో హోంబలే సంస్థ 'కేజీఎఫ్‌ 3'ని తెరకెక్కించలేదు. ఒకవేళ షూటింగ్ ప్రారంభిస్తే తప్పకుండా అధికారిక ప్రకటన ఇస్తాం.' అని కార్తిక్‌ గౌడ ట్వీట్‌ చేశారు.

The news doing the rounds are all speculation. With a lot of exciting projects ahead of us , we @hombalefilms will not be starting #KGF3 anytime soon. We will let you know with a bang when we start the work towards it.

