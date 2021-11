Hero Surya And His Wife Jyothika Gave Rs 1 Crore Check To CM MK Stalin: తమిళ స్టార్​ హీరో సూర్య-జ్యోతిక దంపతులు మరోసారి తమ గొప్ప మనసు చాటుకున్నారు. తమిళనాడుకు చెందిన ఇరులర్​ ట్రైబ్​ (ఆదివాసీల) సంక్షేమం కోసం రూ. కోటి విరాళాన్ని ప్రకటించారు. తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్​ను సూర్య దంపతులు కలిసి ఈ చెక్కను అందజేశారు. హైకోర్టు రిటైర్డ్​ న్యాయమూర్తి చంద్రూ, పాజ్హన్​కుడి ఇరులర్​ ట్రస్ట్​ సభ్యులు అ విరాళాన్ని అందుకున్నారు. కాగా సూర్య సేవ కార్యక్రమాల్లో ముందుంటారని తెలిసిన సంగతే. కరోనా సమయంలో తన తండ్రి, సోదరుడు కార్తీలు సీఎం రిలీప్‌ ఫండ్‌కు విరాళం ఇచ్చారు.

కాగా సూర్య తాజాగా నటించిన చిత్రం జై భీమ్‌. ఆయన స్వీయ నిర్మాణం 2డీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో నిర్మించిన ఈ చిత్రం రేపు(నవంబర్‌ 2)న విడుదల కానుంది. తమిళనాడులో 1990లో జరిగిన వాస్తవ సంఘటన ఆధారంగా ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది. గిరిజన తెగకు చెందిన సెంగ్గెని, రాజా కను అనే దంపతుల కథతో తెరకెక్కింది. అన్యాయంగా జైలుపాలైన భర్తను కాపాడుకునేందుకు ఓ గిరిజన మహిళ చేసిన పోరాటమే ఈ కథ. న్యాయం చేసే న్యాయవాది పాత్రలో హీరో సూర్య నటించగా.. తనకు వ్యతిరేకంగా వాదించే లాయర్‌గా రావు రమేష్‌ నటించారు.

Rs. 1Cr was donated towards the welfare of the Irula Tribe, by @Suriya_offl Sir & #Jyotika Ma’am on behalf of 2D in the presence of our Hon'ble Chief Minister of TN @mkstalin the cheque was handed over to Justice K. Chandru (Retd) & members of Pazhangudi Irula Trust.#JaiBhim pic.twitter.com/uvYdGUbo9U

— 2D Entertainment (@2D_ENTPVTLTD) November 1, 2021