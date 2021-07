Hansika In 105 Minutes: అవును.. హన్సిక సింగిల్‌గా ఉన్నారు. రియల్‌ లైఫ్‌లో ఆమె సింగిల్‌. ‘105 మినిట్స్‌’ సినిమాలోనూ సింగిల్‌గానే కనిపించనున్నారు. ఒకే ఒక పాత్రతో ఈ సినిమా సాగుతుంది. ఈ షూటింగ్‌లో జాయిన్‌ అయిన హన్సిక ‘‘కొత్త చిత్రం షూటింగ్‌లో పాల్గొంటున్నాను. ఎగ్జయిటింగ్‌గా ఉంది’’ అని ట్వీట్‌ చేశారు. సినిమా మొత్తం ఆమె పాత్ర చుట్టూనే తిరుగుతుంది.. రాజు దుస్సా దర్శకత్వంలో రుద్రాన్ష్‌ సెల్యులాయిడ్‌పై బొమ్మక్‌ శివ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్‌ హైదరాబాద్‌లో జరుగుతోంది.

దర్శక–నిర్మాతలు మాట్లాడుతూ –‘‘ఒకే ఒక్క క్యారెక్టర్‌ చుట్టూ ఉత్కంఠగా సాగే కథా కథనాలతో ఈ సినిమా ఉంటుంది. సినిమా పూర్తయ్యాక ప్రత్యేకంగా ఎడిటింగ్‌ చేయించకుండా, షూటింగ్‌ స్పాట్‌లోనే ఎడిటర్‌ శ్యామ్‌ పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ‘ఒక షాట్, ఒక పాత్ర, రీల్‌ టైమ్‌–రియల్‌ టైమ్‌’ హైలైట్స్‌’’ అన్నారు. ఈ చిత్రానికి కెమెరా: కిషోర్‌ బొయిదాపు, సంగీతం: సామ్‌ సి. యస్‌.

Started a new project yesterday . #105

#oneshotmovie , really excited for this one . Wishing the team all the very best . #105minutes #hansika53rd pic.twitter.com/Wei2Ovrjuz

— Hansika (@ihansika) July 20, 2021