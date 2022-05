Tribute To Sr NTR.. నేడు దివంగత మాజీ ముఖ్యమంత్రి, నటుడు నందమూరి తారక రామారావు శత జయంతి. ఆయన జయంతి సందర్భంగా ఎన్టీఆర్‌ ఘాట్‌లో జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌, కళ్యాణ్‌రామ్‌, లక్ష్మీపార్వతి నివాళులు అర్పించారు. ఈ సందర్భంగా లక్ష్మీపార్వతి మాట్లాడుతూ..‘‘స్వచ్ఛమైన రాజకీయాలు నడిపిన వ్యక్తి ఎన్టీఆర్. వెన్నుపోట్ల ద్వారా రాజ్యాన్ని తీసుకురావాలని ఎన్టీఆర్‌ ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. రాబోయే తరాలకు ఎన్టీఆర్ ఆదర్శం’’ అంటూ వ్యాఖ్యానించారు.

Nandamuri Brothers Young Tiger #JrNTR and #KalyanRam paid tribute to #SrNTR on the occasion of his 100th Birth Anniversary!! #JoharNTR #NTR #TeluguFilmNagar pic.twitter.com/8c3vs2r6Gu

