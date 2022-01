Emma Watson Or Emma Roberts Trolled In Harry Potter Reunion Special: హాలీవుడ్‌ నుంచి వచ్చిన హ్యారీ పోటర్‌ చిత్రం అంటే తెలియని వారుండరు. సినిమాలోని వింతలు, అద్భుతాలు పిల్లల నుంచి పెద్దవారిని ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. 2011లో ఈ సిరీస్‌లోని ఎనిమిదో చిత్రం 'హ్యారీ పోటర్‌ అండ్‌ ది డెత్లీ హాలోస్‌ పార్ట్ 2'తో ఈ ఫ్రాంచైజీ ముగిసింది. నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా హ్యారీ పోటర్‌ 20 వార్షికోత్సవాన్ని (Harry Potter Reunion Special) నిర్వహించింది హెచ్‌బీవో మ్యాక్స్‌. దీనికి 'హ్యారీ పోటర్ 20వ వార్షికోత్సవం: రిటర్న్‌ టు హాగ్వార్ట్‌' స్పెషల్‌ ఎపిసోడ్‌ను టెలికాస్ట్‌ చేశారు. హెచ్‌బీవో మ్యాక్స్‌ అందిస్తున్న ఈ స్పెషల్ ఎపిసోడ్‌ ఇండియాలో అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ వీడియోలో ప్రసారం అవుతోంది.

ఈ ఎపిసోడ్‌లో డేనియల్‌ రాడ్‌క్లిఫ్‌, ఎమ్మా వాట్సన్‌, తదితర సహ నటులు మెమరీ లేన్‌లో తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు. అయితే ఇందులో నిర్వాహకులు ఒక పెద్ద తప్పు చేశారు. ఎమ్మా వాట్సన్‌ తన అనుభవాలను చెబుతున్న సెగ్మెంట్‌లో ఆమెకు బదులు ఎమ్మా రాబర్ట్స్‌ చిన్న నాటి ఫొటోను చూపించారు. ఇందులో రాబర్ట్స్‌ మాంటేజ్‌ మిన్నీ మౌస్‌ చెవులను ధరించి ఉంటుంది. ఆ పిక్‌ 2012లో తన ఇన్‌స్టాలో పోస్ట్‌ చేసింది ఎమ్మా రాబర్ట్స్‌. ఇది చూసిన ఎమ్మా అభిమానులు రీయూనియన్‌ నిర్వాహకులపై 'యో.. చూస్కో బడలే, అది ఇది కాదు' అన్నట్లుగా విపరీతంగా ట్రోల్‌ చేస్తున్నారు. ఇంకా 'దయచేసి నాకు సహాయం చేయండి. తను కచ్చితంగా ఎమ్మా వాట్సన్‌ కాదు.. ఎమ్మా రాబర్ట్స్‌ అని చెప్పండి' అంటూ పోస్ట్‌లు పెడుతున్నారు. అలాంటి మరికొన్ని పోస్టులను చూసేయండి.



GUYS HELP ME THATS LITERALLY EMMA ROBERTS NOT EMMA WATSON ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh

Harry Potter 20th Anniversary how do u mess up putting an Emma Roberts child photo instead of an Emma Watson one? You think with such an icon series there would 2X & 3X check things for the reunion.😋 An American actress when we know American kids weren’t used. #ReturnToHogwarts

I tried to search "emma watson baby" on google and yes that emma roberts baby picture shows up at the top 😂 #EmmaWatson #ReturnToHogwarts pic.twitter.com/rkGkqbDPYi

Wow. The editors / producers of #HarryPotter #ReturnToHogwarts seriously used a picture of a young Emma Roberts instead of Emma Watson.

HOW did this get past everyone?!?! 😂😂😂 pic.twitter.com/kNm0ZkWOh5

— Tyler (@OldGoldenSnitch) January 2, 2022