యాంగ్రీ స్టార్ రాజశేఖర్ కథానాయకుడిగా నటించిన తాజా సినిమా 'శేఖర్' .ఇందులో ఆయన పెద్ద కుమార్తె శివానీ రాజశేఖర్ కీలక పాత్రలో నటించారు. జీవితా రాజశేఖర్‌ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించడంతో పాటు స్క్రీన్‌ ప్లే సమకూర్చారు. బీరం సుధాకర్‌ రెడ్డి, శివాని, శివాత్మిక, వెంకట శ్రీనివాస్‌ బొగ్గరం ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

రాజశేఖర్‌ నటించిన 91వ చిత్రమిది. ఈ సినిమాలో రాజశేఖర్‌ పోలీస్‌ ఆఫీసర్‌గా కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా పోస్టర్స్‌, గ్లింప్స​ ఆకటుకుంటున్నాయి. మే20న ఈ సినిమా రిలీజ్‌ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ చిత్ర ట్రైలర్‌ను హీరో అడివి శేష్‌ విడుదల చేశారు. మర్డర్‌ మిస్టరీని తన స్టైల్‌లో విచారణ జరపడం వంటివి ట్రైలర్‌లో చూపించారు. ఈ సినిమాలో ముస్కాన్‌ హీరోయిన్‌గా నటించింది.

Very happy to launch the #ShekarTrailer

My best wishes to@ActorRajasekhar garu on this new look film. Seems like an interesting #ShekarOnMay20 in Theaters.

Kudos & luck to #JeevithaRajashekar garu, @Rshivani_1, @ShivathmikaR & team #Shekarhttps://t.co/m0Z304OyAT pic.twitter.com/1LrfXq94GX

— Adivi Sesh (@AdiviSesh) May 5, 2022