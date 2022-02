Devoleena And Vishal Singh Getting Confirmed About Their Wedding: బీటౌన్​లో ఇప్పటికీ అనేక మంది తారలు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. విక్కీ కౌశల్​-కత్రీనా కైఫ్​, రాజ్​కుమార్​ రావు-పత్రలేఖ పెళ్లి పీటలు ఎక్కగా ఇటీవలే మౌనీరాయ్​-సూరజ్​ నంబియార్ వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే వీరి తరహాలోనే మరో జంట వివాహం చేసుకోనుందని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ అది నిజం కాదని, అలా ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందో క్లారిటీ ఇచ్చింది ఆ జంట.



హిందీ బిగ్​బాస్ సీజన్​ 15​ కంటెస్టెంట్​ దేవొలీనా భట్టాచార్జీ, నటుడు విశాల్​ సింగ్​ ఇటీవల ఎంగేజ్​మెంట్​ అయినట్లు పోస్ట్​ పెట్టారు. ఈ పోస్ట్​కు 'ఇట్స్​ అఫిషియల్'​ అని క్యాప్షన్​ కూడా ఇచ్చాడు విశాల్ సింగ్​. అంతేకాకుండా ఈ పోస్ట్​కు 'ఐ లవ్​ యూ విషు' అంటూ రిప్లై కూడా ఇచ్చింది. దీంతో తమ అభిమానులందరూ వారిద్దరూ ఒక్కటి కాబోతున్నారనుకోని అభినందనలు తెలిపారు. ఇలా ఒక్కసారిగా అభినందనలను వెల్లువెత్తడంతో వారిద్దరూ నిజంగా నిశ్చితార్థం చేసుకోలేదని చెప్పుకొచ్చారు దేవొలీనా, విశాల్​ సింగ్​.



అయితే అది ఒక మ్యూజిక్​ ఆల్బమ్​ కోసం చేసిందని సోషల్​ మీడియా వేదికగా క్లారిటీ ఇచ్చారు​. ఆ ఆల్బమ్​ రొమాంటిక్​ ట్రాక్​గా ఉంటుందని, దాని పేరు 'ఇట్స్​ అఫిషియల్​' అని విశాల్ సింగ్​ తెలిపాడు. దీంతో ఫ్యాన్స్​ నిరాశపడటమే కాకుండా పలువురు నెటిజన్స్​ మండిపడుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే బిగ్​బాస్​ 15 సీజన్​ షోలో దేవొలీనా ఒక టాస్క్​లో భాగంగా గాయపడింది. అందుకు సర్జరీ కూడా చేయించుకుంది. ఫలితంగా మళ్లీ బిగ్​బాస్​ ఇంట్లో అడుగు పెట్టలేదు.