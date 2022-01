RGV With Actress Inaya Sulthana In The Pub Video Viral: డైరెక్టర్‌ రామ్‌ గోపాల్‌ వర్మ గురించి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఎవరేమన్నా పట్టించుకోని సోలో మ్యాన్ ఆర్జీవీ. తనకు నచ్చిందే చేస్తాడు.. సెన్సేషన్‌ క్రియేట్‌ చేస్తాడు. తాజాగా పబ్‌లో అమ్మాయిలతో మద్యం తాగుతూ చిందులేశాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలను సైతం స్వయంగా తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్‌ చేసుకున్నాడు

పబ్లిక్‌గా సిగరెట్‌ తాగుతూ పబ్‌లో నటి ఇనయా సుల్తానాకు ముద్దుపెట్టాడు. మందు బాటిల్‌ పట్టుకొని తెగ ఎంజాయ్‌ చేశాడు. తాజాగా వర్మ షేర్‌ చేసిన ఈ వీడియోలు నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతున్నాయి. గతంలోనూ ఈమె బర్త్‌డే వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఆర్జీవీ ఆమెతో డ్యాన్స్‌ చేస్తూ నెట్టింట రచ్చ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.