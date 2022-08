బాక్సాఫీస్‌ కళ​ కళ.. సంతోషంలో స్టార్‌ హీరోలు..ట్వీట్స్‌ వైరల్‌

చాలా రోజుల తర్వాత టాలీవుడ్‌ బాక్సాఫీస్‌ మళ్లీ కలకళలాడుతోంది. ఈ శుక్రవారం(ఆగస్ట్‌ 5) విడుదలైన సీతారామం, బింబిసార చిత్రాలు తొలి రోజే హిట్‌ టాక్‌ సంపాదించుకున్నాయి. దీంతో ఈ విజయాన్ని టాలీవుడ్‌ మొత్తం సెలబ్రేట్‌ చేసుకుంటుంది. ప్రేక్షకులను మళ్లీ థియేటర్స్‌ వచ్చేలా చేసిన సీతారామం, బింబిసార చిత్ర బృందానికి తెలుగు హీరోలు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

ఈ రెండు చిత్రాల మేకర్స్‌కి మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి సోషల్‌ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రేక్షకులు సినిమా థియేటర్లకి రావడం లేదని బాధపడుతున్న ఇండస్ట్రీకి ఎంతో ఊరటని, మరింత ఉత్సాహాన్నిస్తూ.. కంటెంట్‌ బాగుంటే ప్రేక్షకులెప్పుడూ ఆదరిస్తారని మరోసారి నిరూపిస్తూ నిన్న విడుదలైన చిత్రాలు రెండూ విజయం సాధించడం ఎంతో సంతోషకరం. ఈ సందర్భంగా ‘సీతారామం’ మరియు ‘బింబిసార’ చిత్రాల నటీనటులకు, నిర్మాతలకు, సాంకేతిక నిపుణులందరికీ నా మనఃపూర్వక శుభాకాంక్షలు’అని చిరంజీవి ట్వీట్‌ చేశాడు. ఒకే రోజు విడుదలైన రెండు చిత్రాలు హిట్‌ టాక్‌ని సంపాదించుకోవడం సంతోషంగా ఉందని విజయదేవరకొండ ట్వీట్‌ చేశాడు.

Extremely happy to hear that 2 films on the same day have turned into hits :)) What a good day!

Congratulations to @VyjayanthiFilms @dulQuer @mrunal0801 @iamRashmika, @iSumanth anna, @hanurpudi and team on #SitaRamam.

Hearing the most amazing beautiful things about the film ❤️

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) August 6, 2022