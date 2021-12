Chiranjeevi Wishes Entire Team Of Pushpa Movie For The Release: అల్లు అర్జున్‌, రష్మిక జంటగా నటించిన చిత్రం పుష్ప. సుకుమార్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా రేపు(డిసెంబర్‌17)న విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన పాటలు సూపర్‌హిట్స్‌గా నిలిచాయి. దీనికి తోడు బన్నీ-సుకుమార్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న మూడో చిత్రం కావడంతో అంచనాలు మరిన్ని పెరిగాయి. పాన్‌ఇండియా చిత్రంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం కోసం ఇండస్ట్రీ అంతా ఎదురుచూస్తుంది.

తాజాగా చిరంజీవి ఈ సినిమా గురించి చేసిన ట్వీట్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతుంది. ఈ సినిమా కోసం చెమట చిందించి ఎంతో నిబద్ధతతో పనిచేశారు. మీరు పడ్డ కష్టానికి ప్రశంసలు దక్కాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నా అంటూ చిరు తన ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

Wishing dear @alluarjun Director #Sukumar @iamRashmika @MythriOfficial & entire Team of @PushpaMovie All the Very Best!

You all have put your Blood,Sweat,Heart & Soul into this film! I wish all your efforts will be whole heartedly appreciated! Good Luck 👍

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) December 16, 2021