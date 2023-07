మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన తాజా చిత్రం 'భోళా శంకర్'. ఈ చిత్రానికి మెహర్ రమేశ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించారు. ఈ మూవీలో మెగాస్టార్ సరసన మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా కనిపించనుంది. ఇటీవలే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న పోస్ట్ ప్రొడక్షన్‌ కార్యక్రమాలతో బిజీగా ఉంది. అంతే కాకుండా చిరంజీవి తన పాత్ర డబ్బింగ్‌ని పూర్తి చేశారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని తమిళంలో సూపర్ హిట్ అయిన వేదాళం రీమేక్‌గా తెరకెక్కిస్తున్నారు. షూటింగ్ షెడ్యూల్ పూర్తి కావడంతో మెగాస్టార్ విదేశాలకు పయనమయ్యారు.

వెకేషన్‌కు అమెరికా వెళ్తున్నట్లు మెగాస్టార్ ట్విటర్ ద్వారా వెల్లడించారు. ఈ సందర్బంగా సతీమణితో విమానంలో దిగిన ఫోటోలను షేర్ చేశారు. షూటింగ్‌లతో ఎప్పుడు బిజీగా ఉండే చిరంజీవి.. కాస్తా తీరిక సమయం లభిస్తే విదేశాల్లో వాలిపోతుంటారు. కాగా.. రామబ్రహ్మం సుంకర నిర్మించిన భోళా శంకర్ ఆగస్టు 11న విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రంలో కీర్తీ సురేష్, సుశాంత్‌ కీలక పాత్రలు పోషించగా.. ఈ చిత్రానికి మహతి స్వరసాగర్ సంగీతమందించారు. వెకేషన్‌ నుంచి తిరిగొచ్చాక గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ నిర్మిస్తున్న చిత్రంలో నటించనున్నట్లు మెగాస్టార్ ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా ఈ చిత్రం ఉంటుందని చిరంజీవి వెల్లడించారు.

Off to US on a short holiday with Surekha to refresh and rejuvenate before I join the shoot of my next, a hilarious family entertainer being produced by @GoldBoxEnt ! pic.twitter.com/rWTihORaWZ

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) July 7, 2023