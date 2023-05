మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి ప్రధాన పాత్రలో మెహర్‌ రమేష్‌ దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న సినిమా భోళాశంకర్‌. తమిళంలో సూపర్‌ హిట్‌ అయిన వేదాళం సినిమాకి రీమేక్‌ ఇది. ఈ సినిమాలో చిరంజీవి ట్యాక్సీ డ్రైవర్‌గా కనిపించనున్నారు.



మేడే సందర్భంగా.. కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అంటూ భోళాశంకర్‌ నుంచి స్పెషల్‌ పోస్టర్లను వదిలారు. ఇందులో కార్మికుడి కాస్టూమ్‌లో టాక్సీ దగ్గర స్టిల్స్‌ అదిరిపోయాయి.



చదవండి: ఇలియానా పాటకు అదిరిపోయిన స్టెప్పులేసిన అదితి శంకర్‌

యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో చిరంజీవి సరసన తమన్నా నటిస్తుండగా, కీర్తి సురేష్‌ చెల్లెలిగా నటిస్తుంది. ఆగస్టు 11న ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. తమన్‌ ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నారు.

కార్మికులు,కర్షకులు, శ్రమ జీవులకు అందరికి మే డే శుభాకాంక్షలు❤️

Team #BholaaShankar honour & celebrate every worker on this #MayDay💥

Releasing in Theatres on AUG 11th🤟🏻

Mega🌟 @KChiruTweets @MeherRamesh @AnilSunkara1 @tamannaahspeaks @KeerthyOfficial @adityamusic pic.twitter.com/nOtkv3AntS

— AK Entertainments (@AKentsOfficial) May 1, 2023