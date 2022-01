Buzz: Prabhas Salaar To Be Made In Two Parts: యంగ్‌ రెబల్‌ స్టార్‌ ప్రభాస్‌ హీరోగా ప్రశాంత్‌ నీల్‌ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చిత్రం 'సలార్‌'. ఇందులో శ్రుతీహాసన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలున్నాయి. హోంబలే ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై విజయ్ కిరగందూర్ నిర్మిస్తున్న ఈ పాన్‌ ఇండియా సినిమాకు సంబంధించి ఓ వార్త ఇప్పుడు నెట్టింట తెగ చక్కర్లు కొడుతుంది.

తాజా సమాచారం ప్రకారం.. ఈ సినిమాను రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కించనున్నారట. త్వరలోనే దీనికి సంబంధించిన అఫీషియల్‌ అనౌన్స్‌మెంట్‌ రానుందని తెలుస్తుంది. ఇదే నిజమైతే డార్లింగ్‌ ఫ్యాన్స్‌కు పండగే. ఇప్పటికే ప్రభాస్ నటించిన బాహుబలి చిత్రం రెండు పార్టులుగా రిలీజ్ అయి ఘన విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే.