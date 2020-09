అట్ట‌హాసంగా ప్రారంభ‌మైన‌ బిగ్‌బాస్ నాల్గ‌వ సీజ‌న్.. మొద‌టి వారం నీర‌సంగానే సాగింది. హౌస్‌లో కోపానికి చిరునామాగా మారిపోయిన సూర్య‌కిర‌ణ్ ఎలిమినేట్ కావ‌డంతో హౌస్‌లో కాస్త ప్ర‌శాంత‌త చోటు చేసుకున్న‌ట్లు క‌నిపిస్తోంది. కానీ వైల్డ్‌కార్డ్ ఎంట్రీగా వ‌చ్చిన సాయి కుమార్ కాస్త త‌త్త‌ర‌పాటుకు లోన‌వుతున్న‌ట్లుగా ఉంది. దీంతో హౌస్‌లో అడుగు పెట్టిన త‌ర్వాత రోజే నామినేట్ అయ్యాడు. ఇదిలా వుంటే బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో ఇన్నాళ్ల‌కు గొడ‌వలు ప‌క్క‌న‌పెట్టి కాస్త వినోదాన్ని పంచుతున్న‌ట్లు క‌నిపిస్తోంది. (చ‌ద‌వండి: నేను చనిపోయాననుకున్నారు: సూర్యకిరణ్‌.)

#AmmaRajasekhar and #KarateKalyani dance lo anukunnadi okkati ayindi okkati 😂 ??#BiggBossTelugu4 Today at 9:30 PM on @StarMaa pic.twitter.com/FEwhFICoV2

— starmaa (@StarMaa) September 15, 2020