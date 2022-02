Bheemla Nayak Movie Twitter Review: పవర్‌ స్టార్‌ పవన్‌ కల్యాణ్‌, రానా దగ్గబాటి హీరోలుగా సాగర్‌ కె. చంద్ర దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం ‘భీమ్లా నాయక్‌’.మలయాళం మూవీ అయ్యప్పనుమ్‌ కొషియుమ్‌ రీమేక్‌గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్‌ శ్రీనివాస్‌ ఈ సినిమాకు డైలాగ్స్, స్క్రీన్‌ ప్లే అందించారు. మలయాళంలో పృథ్వీ రాజ్ సుకుమారన్, బిజూ మీనన్ చేసిన పాత్రలను తెలుగులో పవన్ కళ్యాన్, రానా చేశారు.మాతృకతో పోలిస్తే ఈ సినిమాలో పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఇమేజ్‌కి తగినట్లుగా చాలా మార్పులు చేశారు.

అహంకారి అయిన సైనికాధికారికి, ఆత్మ గౌరవం ఉన్న పోలీసు అధికారికి మధ్య జరిగిన స్టోరీనే ‘భీమ్లా నాయక్‌’. ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్లు,పాటలు, ట్రైలర్‌ సినిమాపై భారీ హైప్ క్రియేట్‌ చేశాయి.భారీ అంచనాల మధ్య శుక్రవారం (ఫిబ్రవరి 25)‘భీమ్లా నాయక్‌’ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఇప్పటికే పలు చోట్ల ప్రిమియర్‌ షోస్‌ పడడంతో ఈ సినిమాను చూసిన ప్రేక్షకులు సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ అభిప్రాయాలను తెలుపుతున్నారు.‘భీమ్లా నాయక్‌ ’కథేంటి? పవన్‌, రానా నటన ఎలా ఉంది? ఈ మూవీ ఏ మేరకు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది...తదితర విషయాలను ట్విటర్‌ వేదికగా చర్చిస్తున్నారు. అవేంటో చూద్దాం.

‘భీమ్లా నాయక్‌’గా పవన్‌ అదరగొట్టేశాడని, . ఇప్పటి వరకు పవన్ కల్యాణ్‌ చేసిన సినిమాల్లో ది బెస్ట్‌ ఇదేనని, నటన అదిరిపోయిందని నెటిజన్స్‌ కామెంట్‌ చేస్తున్నారు. త్రివ్రిమ్‌ డైలాగ్స్‌, స్క్రీన్‌ప్లే బాగుందని చెబుతున్నారు. ఫస్టాఫ్‌ బాగుందని, సెకండాఫ్‌ కాస్త నెమ్మదిగా సాగుతుందని కామెంట్‌ చేస్తున్నారు. క్లైమాక్స్‌ అంతగా బాలేదని కొంతమంది కామెంట్‌ చేస్తుండగా, చివరి 30 నిమిషాలు అదిరిపోయిందని చెబుతున్నారు.

First half over ,Mark my words guys, No one can such high like Pawan. So far the best of Pawan . #BheemlaNaayak #BheemlaNayakMania Fan in you never allow you to sit. Every scene is excellent. @MusicThaman Thanks for the music . 🔥

— krishna chandaka (@kmnaidu) February 25, 2022