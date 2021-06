సోనూసూద్‌: ఓ ఇంట్రస్టింగ్‌ వీడియో 

సాక్షి,హైదారాబాద్‌: వలస కార్మికులు,పిల్లలు పెద్దలు ఇలా కరోనా బాధితులను అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటున్నవ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారా అని ఆలోచిస్తే..ఎవరికైనా మదిలో మెదిలో ఒకే ఒక్క పేరు నిస్సందేహంగా సోనూ సూద్‌. తన విశేష సేవలతో రిలయ్‌ హీరోగా ప్రశంసంలందుకుంటున్న సోనూసూద్‌కు అనేకమంది అనేక రకాలుగా తమ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ముంబైలోని ఆయన నివాసానికి వెళ్లి తమ సంతోషాన్ని పంచు కుంటున్నారు. తాజాగా ఒక ఆర్టిస్టు వీడియో ఒకటి ఆసక్తికరంగా నిలిచింది. కోవిడ్‌ వారియర్‌గా సోనూసూద్‌ అందిస్తున్న సేవలకు ట్రిబ్యూట్‌గా పుచ్చకాయతో సోనూసూద్‌ చిత్రాన్ని అందంగా తీర్చి దిద్దారు ఆర్టిస్ట్‌ పర్వేష్‌. ఈ విడియో ప్రస్తుతం నెటిజనులను ఆకట్టుకుంటోంది.

కాగా కరోనా మహమ్మారి, జాతీయ లాక్‌డౌన్‌లో సొంతూళ్లకు పయనమైన వలస కార్మికుల వెతలతో చలించిపోయిన సోనూ సూద్‌ నేనున్నానటూ రంగంలోకి దిగారు. అది మొదలు ఎడతెరిపి లేకుండా బాధితులకు అండగా నిలుస్తునే ఉన్నారు. ముఖ్యంగా సెకండ్‌వేవ్‌లో మందులు కొరత, ఆక్సిజన్‌ కొరతతో ఊపిరి ఆడక అల్లాడిపోతున్నవారిని ఆదుకునేందుకు రాత్రింబవళ్లు శ్రమిస్తున్నారు. ఆక్సిజన్‌ ప్లాంట్లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. సోనూ సూద్‌ ఫౌండేషన్‌ ద్వారా నిర్మాణాత్మక కార్యక్రమాలతో వేలాదిమందికి అండగా నిలుస్తూ నిరంతాయంగా సేవలను కొనసాగిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.

Tell us you are @SonuSood fan without telling us you are a Sonu Sood fan?

we’re all thankful to all the Covid Warriors and here’s a small tribute to him. ❤️🙏

.@SoodFoundation

.#sonusood #sonusood_a_real_hero #sonusoodfoundation #sonusoodfans pic.twitter.com/VmXi1mEUbW

— Artistparvesh (@parveshkumarart) June 5, 2021