'ఓనమ్‌' సంబురాల్లో సినీ తారలు..ఫోటోలు వైరల్‌

మలయాళీల ముఖ్యమైన పండుగల్లో ఓనమ్‌ ఒకటి. తెలుగువారికి సంక్రాంతి ఎలాగోమలయాళీలకు ఓనమ్‌ అలాగ అన్నమాట. పది రోజుల జరుపుకునే ఈ పండుగలో మొదటి రోజును అతమ్‌ అని, చివరి రోజును ఓనమ్‌గా జరుపుకుంటారు. పూలు,ఫలాలు, పంటలు, పిండి వంటలు,ఆటపాటలతో కేరళ వ్యాప్తంగా వేడకులు గ్రాండ్‌గా జరుగుతున్నాయి. మలయాళీ నటీనటులంతా ఓనమ్‌ వేడుకలకు ఎంతో అందంగా ముస్తాబయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలపై ఓ లుక్కేద్దాం.

May this Onam bring you a life full of prosperity.

Happy Onam🏵 pic.twitter.com/wk0nJwawDx

