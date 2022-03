Amitabh Bachchan Jhund Movie First Day Collection Is 1 Crore Above: బాలీవుడ్‌ బిగ్‌బి అమితాబ్ బచ్చన్‌ తాజా చిత్రం 'జుండ్‌’'. ఇందులో బిగ్‌బి ఫుట్‌బాల్‌ కోచ్‌గా కనిపించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాడు. టీ సిరీస్​ నిర్మించిన ఈ చిత్రం మార్చి 4న విడుదలైంది. సానుకూల స్పందనతో థియేటర్లలో ప్రదర్శింపబడుతోంది. మంచి టాక్​తో ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. అలాగే ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్​ వద్ద మంచి కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతోంది. విడుదలైన మొదటి రోజే రూ. 1.5 కోట్లు రాబట్టింది.

నాగ్​పూర్​కు చెందిన ప్రముఖ ఫుట్​బాల్​ కోచ్​ విజయ్​ బార్సే జీవితం ఆధారంగా జుండ్​ సినిమా తెరకెక్కింది. విజయ్ బార్సే పాత్రలోకి అమితాబ్​ పరకాయ ప్రవేశం చేశాడు. అయితే ఈ సినిమాను భారీ బడ్జెట్​తో తెరకెక్కించిన నిర్మాతలు ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమయ్యారని తెలుస్తోంది. అందుకు తన పారితోషికాన్ని తగ్గించమని మేకర్స్​కు అమితాబ్​ చెప్పిన విషయాన్ని నిర్మాతలు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.