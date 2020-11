బాహుబలితో ప్రభాస్‌ దేశవ్యాప్తంగా క్రేజ్‌ సంపాదించుకున్నారు. డార్లింగ్‌కు సంబంధించిన ఏ విషయమైన తెగ ట్రెండ్‌ అవుతుంది. అలాంటిది ఆయన సినిమాలకు సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ వస్తే.. ఇక చెప్పేది ఏం ఉంది. అభిమానులకు పండగే. ప్రస్తుతం డార్లింగ్‌ అభిమానులు అందరు ‘రాధే శ్యామ్‌’, ‘ఆది పురుష్’‌ సినిమాలు ఎప్పుడు విడుదల‌ అవుతాయా అని ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ‘ఆది పురుష్‌’ రిలీజ్‌ డేట్‌ని అనౌన్స్‌ చేసింది చిత్ర బృందం. ఆగస్టు 11, 2022న ఆదిపురుష్‌ విడుదల కానుందని తెలిపింది. ఈ మేరకు చిత్ర బృందం ట్వీట్‌ చేసింది. ఈ వార్తతో అభిమానులు తెగ సంతోషపడుతున్నారు. (చదవండి: ఇటలీని షేక్‌ చేస్తున్న ప్రభాస్‌ మేనియా)

Rebel Star #Prabhas's Multi-lingual Magnum Opus 3D film #Adipurush Will Release On 11th August, 2022. Will go on floors in Jan 2021.#SaifAliKhan @omraut #BhushanKumar @vfxwaala @RETROPHILES1 @rajeshnair06 @TSeries #TSeries pic.twitter.com/QDdmdU6aRx

— BARaju (@baraju_SuperHit) November 19, 2020